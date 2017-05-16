В санкционный список Порошенко вошли 14 несуществующих российских банков

Киев продлил санкции в отношении 30 российских банков, 12 из которых лишились лицензии, еще два реорганизованы, следует из списка на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Ограничительные меры пролонгированы в отношении 15 действующих кредитных организаций: Сбербанка, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, СМП Банка, банка «Россия», РНКБ, Генбанка, Индустриального сберегательного банка, К2 Банка, Крайинвестбанка, банка «Первомайский», «Рублев», «Северный кредит», «Таатта».

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Ряд банков, в отношении которых были продлены санкции, уже лишены лицензии Банка России: Агроинкомбанк, Аделантбанк, Байкалбанк, «Бизнес для Бизнеса», Джаст банк, Инвестрастбанк, Маст-банк, Смартбанк, «Смолевич», ФИА-банк, «Финансовый стандарт», Тальменка-банк.

Кроме того, два банка были реорганизованы и теперь не существуют как самостоятельные юридические лица: банк «Верхневолжский» был присоединен к банку ВВБ, а «Инвестиционный Капитал» присоединен к СМП Банку. Также санкции были продлены против Темпбанка, в отношении которого наступил страховой случай, но решение об отзыве лицензии еще не принято.

Ранее 16 мая Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении и расширении списка 1228 физических и 468 юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции. Среди них — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru.

В середине марта президент Украины ввел на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых оказался Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций. В конце месяца Сбербанк продал 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании.