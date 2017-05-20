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Украина запретила въезд 40 российским артистам из-за Крыма

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Наташа Королева
Наташа Королева

Почти 40 российских артистов потеряли право въезда на Украину за посещение Крыма. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы республики Виктор Назаренко. Его слова приводит «Интерфакс».

«Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым. На сегодняшний день мы выявили их около 40 человек. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы», — сказал чиновник.

Речь, по словам Назаренко, идет о запрете въезда на три года. Среди тех, кто попал под санкции, Наташа Королева, Лолита Милявская, Людмила Артемьева и другие артисты, в том числе не попавшая на проходивший в Киеве конкурс «Евровидение» певица Юлия Самойлова.

Самойлова была выбрана Первым каналом для участия в «Евровидении», однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд из-за выступления в Крыму в 2015 году. Российская сторона отказалась от замены конкурсанта, в итоге страна не была представлена на фестивале. Самойлову было решено отправить на «Евровидение» в 2018 году.

Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за такое решение высказалось подавляющее большинство жителей. Украина не признает результаты голосования и считает регион оккупированной территорией, а россиян, въезжающих туда без согласования с властями страны, — нарушителями госграницы.

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