Украина введет пошлины на импорт азотных удобрений из России

Киев вводит антидемпинговые пошлины на импорт двух видов российских азотных удобрений. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины, передает РИА Новости.

«Отныне пошлина в размере 31,84 процента будет применяться ко всем производителям карбамида и КАС происхождением из Российской Федерации. Решение вступает в силу на следующий день после публикации сообщения в "Урядовом курьере"», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что соответствующее решение было принято межведомственной комиссией по международной торговле. Речь идет о карбамиде и карбамидно-аммиачной смеси. На сегодняшний день Россия является основным поставщиком таких удобрений на Украину.

Впервые пошлины на импорт российских удобрений были введены Украиной в 2014 году, однако они касались только аммиачной селитры. Отмечается, что после этого украинские аграрии переориентировались на российские карбамидно-аммиачные смеси.

