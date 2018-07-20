Украина проиграла России торговый спор

Россия одержала победу в споре с Украиной в рамках арбитража при Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу введения Киевом антидемпинговых пошлин на поставки нитрата аммония (аммиачной селитры) из России. Об этом говорится в решении на сайте ВТО.

«Введение антидемпинговых пошлин со стороны Украины нарушает статью 2.2.1.1, таким образом власти страны отказывают России в признании цен на газ для российских производителей нитрата аммония. Украинские власти не предоставили адекватного объяснения подобного решения», — говорится в кратких итогах по разбирательству. Арбитраж признал большинство требований России к Украине.

Материалы по теме Нам не надо Россия отдает свои богатства Китаю. На очереди Северная Корея

В полной версии документа также говорится, что украинские власти непоследовательно и незаконно давили на частную российскую компанию «Еврохим». Украина напирала на то, что у компании высокая демпинговая разность, которая на самом деле, как постановил арбитраж, была минимальной.

Разбирательство между Россией и Украиной по этому вопросу длилось с мая 2015 года, когда Россия оспорила протекционистские пошлины. Киев ввел заградительные пошлины на российские поставки, которые выросли в три раза — с 11,91 до 36,03 процента, еще в июле 2014 года. Российская сторона настаивала, что Киев намеренно занизил рыночную стоимость на газ (необходим для производства нитрата аммония) внутри России, чтобы ввести антидемпинговые пошлины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!