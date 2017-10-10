Россия не увидела компромиссов в споре об украинских санкциях

Россия пока не видит компромиссов по спору по санкциям Украины в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), хотя контакты между сторонами постоянно происходят. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем двигаться по тем процедурам, которые есть. Это касается как исков Украины против России, так и России против Украины», — добавил Орешкин.

20 мая стало известно, что Россия обратилась в ВТО с иском в связи с санкциями, которые Киев вводил против Москвы начиная с 2014 года. По словам Орешкина, есть основания предполагать, что санкции в отношении России власти Украины вводят в нарушение ее обязательств перед международной организацией.

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В иске речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров.

17 мая вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В обнародованных списках свыше полутора тысяч физических и юридических лиц, в основном из России. Среди них — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru.