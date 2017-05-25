Россия потребовала консультаций ВТО из-за введенных Украиной санкций

Украина получила официальное требование от России на проведение консультаций в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) относительно введенных против РФ санкций. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Украины, передает РИА Новости. Сейчас ведомство анализирует позицию России.

20 мая стало известно, что Россия обратилась в ВТО с иском в связи с санкциями, которые Киев вводил против Москвы начиная с 2014 года. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, есть основания предполагать, что санкции в отношении России власти Украины вводят в нарушение ее обязательств перед международной организацией.

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Запрос на проведение консультаций в ВТО — первая процедура в рамках подачи иска в организацию. В течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины для поиска взаимоприемлемого решения.

В случае, если консультации не принесут ожидаемого результата, истец имеет право начать вторую стадию спора — передачу дела на рассмотрение третейской группы.

17 мая вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В обнародованных списках свыше полутора тысяч физических и юридических лица, в основном из России. Среди них — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru.