Порошенко решил прогнать Черноморский флот из Крыма

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об изменении конституции страны, в котором предусмотрен запрет на использование военных баз на территории Украины для пребывания воинских формирований на условиях аренды. Об этом в понедельник, 3 сентября, заявила представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко, передает «Интерфакс».

«Предлагается также исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды согласно международным договорам. Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским», — уточнила она.

Также украинский президент зарегистрировал проект изменений, касающийся интеграции Украины в НАТО и Европейский союз. Луценко указала, что изменения будут внесены в статьи 85, 102, 116 конституции страны, которые предусматривают ответственность Верховной Рады, президента и кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направлений. Кроме того, изменения коснутся и преамбулы Основного закона Украины.

О намерениях Порошенко изменить конституцию страны, убрав оттуда «продиктованные Кремлем» пункты, стало известно в августе. Украинский лидер выразил уверенность, что в Верховной Раде найдутся 300 депутатов (две трети парламента), которые поддержат его законопроекты.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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