В Киеве рассказали о преимуществах России после обретения Крымского моста

Россия благодаря мосту через Керченский пролив сможет очень быстро увеличивать собственный военный контингент в Крыму. С таким предостережением в четверг, 7 июня, выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает УНИАН.

«Что очень опасно — возведение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент, расположенный в Крыму», — указал он.

Турчинов напомнил, что в Крыму в конце 2016 года был сформирован 22-й армейский корпус Черноморского флота России. «Произошло наращивание военных подразделений Черноморского флота РФ», — добавил он.

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«К большому сожалению, на протяжении последних двух лет [Россией] построена мощная военная инфраструктура вдоль нашей границы. Российское военно-политическое руководство оперирует против Украины не батальонами, не бригадами, не дивизиями, а армиями», — пожаловался глава СНБО. «Основная ударная сила на востоке — 8-я армия южного военного округа ВС РФ. Но они считают, что этого недостаточно, и в резерве этой армии находятся 49-я и 58-я армии южного военного округа ВС РФ», — рассказал Турчинов.

По его словам, на юге над Украиной нависает 20-я армия Западного военного округа ВС РФ (на самом деле 20-я армия развернута в Воронежской, Брянской и Белгородской областях России — прим. «Ленты.ру»), а в резерве имеется 1-я танковая армия. «Для нас очень опасно, что все эти подразделения обеспечивают 6-я и 4-я армии ВВС России», — предостерег глава СНБО.

Также он подчеркнул, что Москва сейчас наращивает Азовскую флотилию, фактически блокируя передвижения кораблей в направлении украинских портов на Азовском море. «Для этого из Каспия переброшены десантные и ракетные корабли, которые имеют на вооружении ракеты "Калибр"», — отметил Турчинов.

«Вдоль наших границ расположены четыре ракетные бригады, имеющие на вооружении мощные, современные ракетные комплексы "Искандер". [Зенитные ракетные системы] С-400, расположенные в Крыму, могут уничтожать воздушные силы практически по всей территории нашей страны. Ракетные бригады могут наносить удары по любой точке, расположенной в нашей стране», — заключил политик.

Решение о строительстве Крымского моста было принято в марте 2014 года — сразу после вхождения Крыма в состав России. В мае 2018-го по мосту открыли автомобильное движение.

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