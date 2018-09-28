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Порошенко назвал Украину восточным флангом НАТО

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Петр Порошенко

Украина на данный момент де-факто является восточным флангом НАТО. С таким заявлением во время церемонии передачи Киеву американских патрульных катеров класса «Айленд» выступил украинский президент Петр Порошенко, передает пресс-служба лидера Украины.

«Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами», — сказал он.

Помощник министра обороны США Роберт Карем отметил, что позиция Вашингтона неизменна — США продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. «Россия оккупировала Крым, продолжает конфликт на Донбассе и пытается изменить границы, используя силу. Российская агрессия не является только угрозой для Украины. Это угроза для всего региона, Европы, Соединенных Штатов Америки и стабильности всего мирового порядка», — указал он.

Карем добавил, что «Россия проводит военную операцию в стране-партнере НАТО, продолжает распространять пропаганду и дезинформацию, подрывая правительства по всему миру и угрожая миру и стабильности во всем мире». «Мы не можем воспринимать манипуляции России на востоке Украины», — резюмировал представитель Пентагона.

27 сентября вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что два патрульных катера класса «Айленд», переданные Украине США, будут перевооружены и направлены в Азовское море. «Они еще 25-30 лет будут служить нашим военно-морским силам, будут охранять и патрулировать украинскую морскую акваторию. Верю, что и в украинском Крыму», — добавила она.

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