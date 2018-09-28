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Порошенко принял в дар от США списанные 30-летние катера

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Президент Украины Петр Порошенко принял в дар от США два патрульных катера класса «Айленд». Церемония передачи кораблей состоялась на базе береговой охраны США «Балтимор», передает ТАСС.

Глава государства заявил, что Соединенные Штаты остаются лидерами в поддержке вооруженных сил Украины. «Первые два корабля класса "Айленд" станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами», — сообщил президент.

Украина тратит на оборонный сектор шесть процентов ВВП, что превышает минимальные обязательства стран-членов НАТО, поэтому «является по факту восточным флангом НАТО», подчеркнул Порошенко. По его словам, вооруженные силы Украины успешно противостоят «российской агрессии» и «борются за свободу и демократию».

Ранее сообщалось, что Киев получит в дар два катера Drummond и Cushing класса «Айленд», построенных в 1988 году и выведенных из состава береговой охраны. По информации Marine Traffic, Drummond еще остается в строю, хотя и выходил последний раз из порта в марте 2016 года.

Необходимость передачи катеров возникла в связи с ростом напряжения между Москвой и Киевом в районе Азовского моря. 24 сентября стало известно, что Украина утвердила планы по созданию военно-морских баз в Азовском море. В Киеве опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю.

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