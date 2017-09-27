Бывший СССР
 
Последние новости
Украина закрыла воздушное пространство над складом боеприпасов под Винницей
Ураган «Мария» ослаб до категории тропического шторма
Гройсман прибыл в Винницу
Названо самое дешевое универсальное лекарство
Сотни ядовитых змей остались без присмотра после смерти блогера
Отец студента из США раскрыл подробности состояния сына после заключения в КНДР
Вороны забросали камнями Ельцин-центр в Екатеринбурге
Популярные новости
Украина закрыла воздушное пространство над складом боеприпасов под Винницей
Названо самое дешевое универсальное лекарство
Гройсман прибыл в Винницу
Сотни ядовитых змей остались без присмотра после смерти блогера
Вороны забросали камнями Ельцин-центр в Екатеринбурге
Отец студента из США раскрыл подробности состояния сына после заключения в КНДР
На арсенале под Винницей начали рваться боеприпасы

Здоровенькі стволы!

Куда Украина нацелит американские ракеты

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Порошенко
Петр Порошенко
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинские власти регулярно просят у западных стран передать им летальное оружие. Причем не пистолеты, автоматы, а что посерьезнее — ракеты. Сейчас, похоже, положительное решение вопроса как никогда близко. О возможности поставок заявил премьер-министр Канады, обнадежили Киев и в Вашингтоне. «Лента.ру» разбиралась, зачем Украине современные системы ПВО, противотанковые ракеты и к чему приведет эта гонка украинских вооружений.

Вопрос завис

Украинские власти добиваются поставок западного летального оружия с самого начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Да, Киев располагает огромными запасами некоторых видов боеприпасов, оружия и техники, оставшимися на складах еще с советских времен. Однако украинская сторона считает, что страдает от дефицита современных видов вооружений. В первую очередь речь идет о системах противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковых ракетных комплексах (ПТРК).

Противотанковые ракеты необходимы украинским военным для противодействия бронетехнике ополченцев, с которой в непризнанных республиках обращаются весьма умело, чем доставляют немало хлопот Вооруженным силам Украины (ВСУ). Авиация в зоне конфликта не применяется, поэтому настойчивые просьбы предоставить системы ПВО — не что иное, как намек на угрозу вторжения со стороны России. Президент Украины Петр Порошенко в ходе недавнего визита в США прямо заявил, что поставки летального оружия «значительно повысит цену, которую заплатит российский агрессор, если он перейдет к наступательным действиям».

В последние дни Киев, кажется, вплотную приблизился к своей цели. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что Оттава рассматривает вопрос внесения Украины в список стран, в которые допускается экспорт канадского автоматического оружия. «Должны быть соблюдены определенные условия для включения в этот список, но мы работаем над этим», — указал Трюдо. Он добавил, что Канада продолжит помогать Украине «защищать свой суверенитет». Вроде бы как раз дефицита автоматического оружия Украина не испытывает, но и это известие в Киеве встретили с воодушевлением, как первый шаг в нужном направлении. Начальник Генштаба украинской армии Виктор Муженко заявил, что «вопрос висит в воздухе, но в ближайшее время должен спуститься на землю и материализоваться».

О серьезном успехе переговоров президент Украины Петр Порошенко сообщил также в ходе визита в США. По его словам, американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов для поддержки в сферах безопасности и обороны. Порошенко подчеркнул, что принятый оборонный бюджет США предусматривает, в том числе, поставки «летального вооружения оборонного характера», а также усиление авиации и флота Украины. Кроме того, на американские деньги в медицинских учреждениях США будут проходить реабилитацию раненые украинские военные. Позже, однако, выяснилось, что Порошенко выдал желаемое за действительное. Американский сенат одобрил выделение на военную помощь Украине в 2018 году 150 миллионов долларов. При этом глава Пентагона может беспрепятственно предоставить Киеву лишь 75 миллионов долларов. Для выделения остальных средств потребуется специальное разрешение сената.

Впрочем, в последнее время из Вашингтона действительно поступает много сигналов об изменении политики США. Так, министр обороны страны Джеймс Мэттис в ходе посещения Киева на День независимости Украины 24 августа пообещал рекомендовать Белому дому «очень конкретные вещи». По словам главы Пентагона, «оборонительное вооружение не является вызывающим средством, если вы не агрессор». В свою очередь, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Вашингтон «активно рассматривает» возможность отправить оружие Киеву. Волкер, правда, оговорился, что поставки могут не состояться из-за опасений американского истеблишмента «разозлить Россию».

Оно им НАТО

Поставок летального оружия Киев безуспешно добивается уже несколько лет, но это не мешает украинским военным активно взаимодействовать с НАТО и оборонными ведомствами отдельных стран блока. Киевские политики постоянно твердят, что вступление страны в альянс — для них приоритет. И хотя в НАТО отмечают неготовность Украины к этому, сотрудничество постоянно расширяется. В 2016 году была утверждена дорожная карта оборонной реформы на Украине — Стратегический оборонный бюллетень. Цель на данный момент — реформировать Вооруженные силы в соответствии со стандартами НАТО и достичь полной совместимости с силами альянса до 2020 года. Это обстоятельство как раз и объясняет то воодушевление, с которым в Киеве встретили известие о скорых поставках канадского автоматического оружия. Первый шаг к перевооружению — знак серьезности намерений со стороны членов альянса.

При поддержке НАТО до 2022 года в стране должен быть сформирован новый профессиональный сержантский состав ВСУ. Ежегодно 600-800 украинских военных изучают английский язык.

Помощь оказывают и отдельные западные страны. Так, британские инструкторы в рамках операции Orbital тренируют украинских солдат для ведения боев в городских условиях — обучают разминированию территорий, сбору разведданных, оперативному планированию и возведению фортификационных сооружений.

Канада проводит на Яворовском полигоне во Львовской области учебную операцию Unifier. 200 канадских инструкторов с 2015 года обучают украинских военнослужащих обезвреживанию самодельных взрывных устройств, помогают модернизировать систему армейской логистики.

Вашингтон предоставил ВСУ некоторые виды нелетального вооружения. В частности, радары артиллерийской разведки, предназначенные для поиска и обнаружения батарей противника, помехоустойчивые коротковолновые рации и радиостанции, обеспечивающие защищенную связь.

Чувствительные зоны

Более всего на Украине ждут американские высокотехнологичные противотанковые ракеты Javelin. По информации из открытых источников, один выстрел этой системы стоит примерно 100 тысяч долларов, а об ее эффективности в Киеве буквально слагают легенды. Впрочем, попытки получить такое оружие далеко не всеми однозначно воспринимаются даже на Украине. Депутат Верховной Рады Михаил Добкин сказал «Ленте.ру», что киевские власти таким образом демонстрируют неготовность и нежелание миром урегулировать конфликт в Донбассе.

«Я к этому отношусь крайне негативно. С одной стороны, власть заявляет, что хочет мира, на который здесь все надеются. С другой стороны, пытается получить оружие, которое нанесет противоборствующей стороне максимальный вред, — рассуждает парламентарий. — Власть должна определится, чего она хочет. Если мира, то оружие ей не нужно. Для этого требуется политическая воля. Если же они собираются и дальше продолжать конфликт, то, на мой взгляд, здесь никакого летального оружия не хватит. Это ошибка. Думаю, не просто так западные страны с 2014 года до сих пор не решились на поставки оружия, видимо, там политики более мудрые и адекватные».

Владимир Путин предупредил, что поставки иностранного оружия на Украину могут иметь неожиданные и нежелательные последствия. Донецкая и Луганская народные республики в ответ на это могут направить свое оружие «в другие зоны конфликта, чувствительные для тех, кто создает им проблемы». «У самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны. И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные республики», — сказал он.

Глава государства не уточнил, о каких чувствительных зонах идет речь. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов отметил, что поставки оружия станут «попыткой подлить масла в огонь». «Если политика США изменится на этом направлении, то, конечно, это может грозить серьезным обострением ситуации», — отметил дипломат.

Поставки летального оружия прямо противоречат минским соглашениям. В пункте 10 говорится о необходимости вывода с территории Украины всех иностранных вооруженных формирований и военной техники под наблюдением ОБСЕ. Собственно, гаранты договоренностей — Германия и Франция — по-прежнему выступают против передачи оружия и призывают урегулировать ситуацию путем переговоров. Поставки летального оружия в Париже и Берлине называют «опасной и перманентной эскалацией». Понятно, что такая помощь ударит по отношениям США с Германией и Францией, которые на протяжении нескольких лет пытаются примирить конфликтующие стороны за столом переговоров. Поставки систем ПВО и ПТРК способны свести на нет все усилия. «Германия не будет поддерживать Украину оружием. Я уверена, что конфликт не может быть решен военными средствами», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Кроме того, эскалация конфликта в Донбассе ударит в первую очередь по соседним с Украиной странам — России и государствам континентальной Европы. Именно им придется принимать экстренные меры, усаживать стороны за стол переговоров, встречать очередную волну беженцев. В периоды наиболее острого противостояния сотни тысяч человек покидали свои дома в Донбассе. Так, весной 2015 года в ООН заявили, что в соседние страны переехали более 800 тысяч граждан Украины. Большинство отправились в Россию, но многие устремились и в Европу, которая в тот момент и так задыхалась от беженцев из арабских стран. Новый виток конфликта чреват еще и тем, что оружие из зоны боевых действий рано или поздно попадет в Европу и вызовет всплеск преступности. И если для США поставки оружия — часть сложной геополитической комбинации, то для стран Европы — это прямая и явная угроза.

Неоднозначно воспринимают идею поставок оружия и в США. Украина не готова платить за дорогостоящее вооружение, а значит, оплачивать амбиции Киева придется американским налогоплательщикам. И неслучайно Курт Волкер оговорился, что в США не все готовы злить Россию. В случае эскалации возникнет напряженность у границ России, и туманные высказывания Владимира Путина о чувствительных зонах могли напомнить Вашингтону о непростой ситуации в Афганистане. Появление современного оружия у талибов стало бы весьма неприятным сюрпризом. Кроме того, многим еще памятен опыт августа 2008 года, когда вооруженная натовским оружием грузинская армия вступила в конфликт с Южной Осетией, но потерпела поражение, а Москва в итоге признала независимость республики.

Игорь Кармазин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Киеве рассказали об обещании Канады предоставить летальное оружие Украине
Премьер Канады заявил о возможности поставок летального оружия Украине
Сенат США одобрил выделение Украине 500 миллионов долларов на летальное оружие
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0524 сентября

Введите войска!

Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
01:20Сегодня

Гройсман прибыл в Винницу

00:47Сегодня

Украина закрыла воздушное пространство над складом боеприпасов под Винницей

02:5726 сентября

Порошенко назвал невозможным участие России в миротворческой миссии в Донбассе

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
00:26Сегодня

На арсенале под Винницей начали рваться боеприпасы

21:0626 сентября

СМИ сообщили об избиении депутатом Рады поджигателя его дома

17:4517 сентября

Украинец вызвал полицию из-за ответа кассирши гипермаркета на русском языке

Бывший СССР00:0116 августа

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
20:1026 сентября

Киеву предрекли массовую подачу исков в ЕСПЧ от лишенных пенсий жителей Донбасса

19:4326 сентября

Губернатор Николаевской области пожаловался на чиновников-сепаратистов

00:4417 сентября

Украинский генпрокурор исключил возможность ареста Саакашвили

Россия
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Поклонская ответила на обвинение Учителя в работе против государства
Житель Чувашии получил два года условно за аудиозаписи во «Вконтакте»
Морской котик в Петербурге удержал хулигана в дельфинарии
Обвинивший подростка в нападении петербургский полицейский потерял память
Все материалы
Мир
Арабы на выход: курды проголосовали за независимость
Референдум навсегда изменил Ближний Восток
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Ураган «Мария» ослаб до категории тропического шторма
ЕС отказался связать введение миротворцев в Донбасс с отменой санкций
Отец студента из США раскрыл подробности состояния сына после заключения в КНДР
Госдеп высказался против референдума о независимости Иракского Курдистана
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Петр ПорошенкоЗдоровенькі стволы!
Куда Украина нацелит американские ракеты
Гройсман прибыл в Винницу
Украина закрыла воздушное пространство над складом боеприпасов под Винницей
На арсенале под Винницей начали рваться боеприпасы
СМИ сообщили об избиении депутатом Рады поджигателя его дома
Киеву предрекли массовую подачу исков в ЕСПЧ от лишенных пенсий жителей Донбасса
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
Рост ВВП России превысил два процента
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Топилин сообщил о повышении зарплаты бюджетникам‍
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
В Fitch рассказали о влиянии санкций на Россию
Все материалы
Бизнес
Носом чую
Фекалии стали выгодным бизнесом
Золото непризнанной республики
Почему Приднестровье сделало ставку на биткоин
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
«Росконгресс» и ЮНИДО договорились о сотрудничестве
В Минздраве рассказали о дальнейшем повышении акцизов на табак
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Доля автомобилей местной сборки стала максимальной в истории авторынка России
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Никита БелыхРобин Гуд из Кировлеса
Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Мажоры в Москве с десяток раз за минуту нарушили ПДД напротив Дома правительства
Бывшего старшего следователя СК осудили за взяточничество на восемь лет
Поели как люди: убийц-расчленителей задержали в Краснодаре
Они хранили фрагменты тел в холодильнике и, возможно, ели своих жертв
МВД заинтересовалось массовой дракой на турнире по вольной борьбе в Краснодаре
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Проведен испытательный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Названо самое дешевое универсальное лекарство
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Названы последствия взрыва водородной бомбы КНДР
Все материалы
Спорт
«Не отскок, а отскочище»
Пока «Спартак» играл с «Ливерпулем», фанаты принимали успокоительное
Фанаты «Спартака» назвали УЕФА мафией и пустили дым во время матча ЛЧ
«Спартак» отстоял ничью в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Карякин назвал успехи россиян причиной отсутствия шахмат в программе Олимпиады
115-килограммовый отсидевший боец Емельяненко оказался легче своего соперника
Украина запретила крымской бегунье выступать за Россию
Российского владельца футбольного клуба «Марбелья» арестовали в Испании
Все материалы
Культура
Конец истории
Виктор Пелевин о России после Путина
Соединенные штаты истерики
Рэперши, наркокурьер и нервные гориллы на фестивале американского кино
«Кто вообще в наше время грабит банки?»
Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
Оксимирон и «Би-2» выпустили совместный трек
Умер основатель русского поп-арта Андрей Гросицкий
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
Чиновника Саудовской Аравии уволили из-за магистра Йоды в учебниках истории
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
«Групповое порно — рай для актрисы»
Откровения украинской порнозвезды, патологоанатома и шизофреника
Сотни ядовитых змей остались без присмотра после смерти блогера
Спецкора «Комсомолки» Асламову отказались пустить в Молдавию
На Дурова завели уголовное дело за помощь террористам и наркоторговцам
Геноцид миллионеров
Россиян лишают соцсетей и вымогают деньги
Названа главная опасность подключения мозга к интернету
Все материалы
Ценности
Зарвались
Танцующий миллионер заставил жертв моды носить рванину
Кожа и жесть
Русские и китайцы зажгли на миланских подиумах
Российский ювелир сделала украшения c шнурками и жвачкой в память «лихих 1990-х»
Mugler выпустил аромат с мускусным шлейфом
Versace переманил у Канье Уэста дизайнера кроссовок
Создатели золотого бюста князя Монако выпустили украшения с маргаритками
Россиянам предложили экономичный гибридный Porsche мощностью 680 лошадиных сил
Все материалы
Путешествия
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
У российских туристов резко вырос спрос на Японию
Стюардессам выдадут приспособления для усмирения авиадебоширов
Назван самый популярный регион России для отдыха в бархатный сезон
В Госдуме предложили жестко ограничить продажу авиабилетов
Колумбийцы проявили наибольший интерес к России из-за ЧМ-2018
Французская пара с малолетним ребенком проехала 40 тысяч километров в автодоме
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Вороны забросали камнями Ельцин-центр в Екатеринбурге
Вежливый канадец уговорил медведей уйти
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
400 голых британцев прыгнули в Северное море для борьбы с психическими болезнями
Все материалы
Машины, которые вы никогда не увидите
7 ну очень редких машин, встретить которые в пробке практически невозможно
Тест: узнай машину без «одежды»
Попробуйте опознать автомобили, у которых нет кузовных панелей
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
«Мерседес», выдыхай!
Как сделать седан S-класса намного шире и не вызвать ни у кого подозрений
Появились подробности о кроссовере от создателей быстрейшей машины «Ринга»
В России появятся кроссоверы немецко-китайской марки Borgward
Концерн «Калашников» показал концепт летающего мотоцикла
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы