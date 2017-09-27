Здоровенькі стволы!

Украинские власти регулярно просят у западных стран передать им летальное оружие. Причем не пистолеты, автоматы, а что посерьезнее — ракеты. Сейчас, похоже, положительное решение вопроса как никогда близко. О возможности поставок заявил премьер-министр Канады, обнадежили Киев и в Вашингтоне. «Лента.ру» разбиралась, зачем Украине современные системы ПВО, противотанковые ракеты и к чему приведет эта гонка украинских вооружений.

Вопрос завис

Украинские власти добиваются поставок западного летального оружия с самого начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Да, Киев располагает огромными запасами некоторых видов боеприпасов, оружия и техники, оставшимися на складах еще с советских времен. Однако украинская сторона считает, что страдает от дефицита современных видов вооружений. В первую очередь речь идет о системах противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковых ракетных комплексах (ПТРК).

Противотанковые ракеты необходимы украинским военным для противодействия бронетехнике ополченцев, с которой в непризнанных республиках обращаются весьма умело, чем доставляют немало хлопот Вооруженным силам Украины (ВСУ). Авиация в зоне конфликта не применяется, поэтому настойчивые просьбы предоставить системы ПВО — не что иное, как намек на угрозу вторжения со стороны России. Президент Украины Петр Порошенко в ходе недавнего визита в США прямо заявил, что поставки летального оружия «значительно повысит цену, которую заплатит российский агрессор, если он перейдет к наступательным действиям».

В последние дни Киев, кажется, вплотную приблизился к своей цели. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что Оттава рассматривает вопрос внесения Украины в список стран, в которые допускается экспорт канадского автоматического оружия. «Должны быть соблюдены определенные условия для включения в этот список, но мы работаем над этим», — указал Трюдо. Он добавил, что Канада продолжит помогать Украине «защищать свой суверенитет». Вроде бы как раз дефицита автоматического оружия Украина не испытывает, но и это известие в Киеве встретили с воодушевлением, как первый шаг в нужном направлении. Начальник Генштаба украинской армии Виктор Муженко заявил, что «вопрос висит в воздухе, но в ближайшее время должен спуститься на землю и материализоваться».

Джастин Трюдо и Петр Порошенко Фото: Валентин Огиренко / Reuters

О серьезном успехе переговоров президент Украины Петр Порошенко сообщил также в ходе визита в США. По его словам, американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов для поддержки в сферах безопасности и обороны. Порошенко подчеркнул, что принятый оборонный бюджет США предусматривает, в том числе, поставки «летального вооружения оборонного характера», а также усиление авиации и флота Украины. Кроме того, на американские деньги в медицинских учреждениях США будут проходить реабилитацию раненые украинские военные. Позже, однако, выяснилось, что Порошенко выдал желаемое за действительное. Американский сенат одобрил выделение на военную помощь Украине в 2018 году 150 миллионов долларов. При этом глава Пентагона может беспрепятственно предоставить Киеву лишь 75 миллионов долларов. Для выделения остальных средств потребуется специальное разрешение сената.

Впрочем, в последнее время из Вашингтона действительно поступает много сигналов об изменении политики США. Так, министр обороны страны Джеймс Мэттис в ходе посещения Киева на День независимости Украины 24 августа пообещал рекомендовать Белому дому «очень конкретные вещи». По словам главы Пентагона, «оборонительное вооружение не является вызывающим средством, если вы не агрессор». В свою очередь, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Вашингтон «активно рассматривает» возможность отправить оружие Киеву. Волкер, правда, оговорился, что поставки могут не состояться из-за опасений американского истеблишмента «разозлить Россию».

Оно им НАТО

Поставок летального оружия Киев безуспешно добивается уже несколько лет, но это не мешает украинским военным активно взаимодействовать с НАТО и оборонными ведомствами отдельных стран блока. Киевские политики постоянно твердят, что вступление страны в альянс — для них приоритет. И хотя в НАТО отмечают неготовность Украины к этому, сотрудничество постоянно расширяется. В 2016 году была утверждена дорожная карта оборонной реформы на Украине — Стратегический оборонный бюллетень. Цель на данный момент — реформировать Вооруженные силы в соответствии со стандартами НАТО и достичь полной совместимости с силами альянса до 2020 года. Это обстоятельство как раз и объясняет то воодушевление, с которым в Киеве встретили известие о скорых поставках канадского автоматического оружия. Первый шаг к перевооружению — знак серьезности намерений со стороны членов альянса.

Ополченцы Донецкой народной республики (ДНР) на разведке Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

При поддержке НАТО до 2022 года в стране должен быть сформирован новый профессиональный сержантский состав ВСУ. Ежегодно 600-800 украинских военных изучают английский язык.

Помощь оказывают и отдельные западные страны. Так, британские инструкторы в рамках операции Orbital тренируют украинских солдат для ведения боев в городских условиях — обучают разминированию территорий, сбору разведданных, оперативному планированию и возведению фортификационных сооружений.

Канада проводит на Яворовском полигоне во Львовской области учебную операцию Unifier. 200 канадских инструкторов с 2015 года обучают украинских военнослужащих обезвреживанию самодельных взрывных устройств, помогают модернизировать систему армейской логистики.

Вашингтон предоставил ВСУ некоторые виды нелетального вооружения. В частности, радары артиллерийской разведки, предназначенные для поиска и обнаружения батарей противника, помехоустойчивые коротковолновые рации и радиостанции, обеспечивающие защищенную связь.

В начале июля Украине были поставлены контрбатарейные радары AN-TPQ-48 Firefinder Фото: globalsecurity.org

Чувствительные зоны

Более всего на Украине ждут американские высокотехнологичные противотанковые ракеты Javelin. По информации из открытых источников, один выстрел этой системы стоит примерно 100 тысяч долларов, а об ее эффективности в Киеве буквально слагают легенды. Впрочем, попытки получить такое оружие далеко не всеми однозначно воспринимаются даже на Украине. Депутат Верховной Рады Михаил Добкин сказал «Ленте.ру», что киевские власти таким образом демонстрируют неготовность и нежелание миром урегулировать конфликт в Донбассе.

«Я к этому отношусь крайне негативно. С одной стороны, власть заявляет, что хочет мира, на который здесь все надеются. С другой стороны, пытается получить оружие, которое нанесет противоборствующей стороне максимальный вред, — рассуждает парламентарий. — Власть должна определится, чего она хочет. Если мира, то оружие ей не нужно. Для этого требуется политическая воля. Если же они собираются и дальше продолжать конфликт, то, на мой взгляд, здесь никакого летального оружия не хватит. Это ошибка. Думаю, не просто так западные страны с 2014 года до сих пор не решились на поставки оружия, видимо, там политики более мудрые и адекватные».

Владимир Путин предупредил, что поставки иностранного оружия на Украину могут иметь неожиданные и нежелательные последствия. Донецкая и Луганская народные республики в ответ на это могут направить свое оружие «в другие зоны конфликта, чувствительные для тех, кто создает им проблемы». «У самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны. И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные республики», — сказал он.

Глава государства не уточнил, о каких чувствительных зонах идет речь. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов отметил, что поставки оружия станут «попыткой подлить масла в огонь». «Если политика США изменится на этом направлении, то, конечно, это может грозить серьезным обострением ситуации», — отметил дипломат.

Отдельные западные страны уже сейчас поддерживают украинскую армию Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Поставки летального оружия прямо противоречат минским соглашениям. В пункте 10 говорится о необходимости вывода с территории Украины всех иностранных вооруженных формирований и военной техники под наблюдением ОБСЕ. Собственно, гаранты договоренностей — Германия и Франция — по-прежнему выступают против передачи оружия и призывают урегулировать ситуацию путем переговоров. Поставки летального оружия в Париже и Берлине называют «опасной и перманентной эскалацией». Понятно, что такая помощь ударит по отношениям США с Германией и Францией, которые на протяжении нескольких лет пытаются примирить конфликтующие стороны за столом переговоров. Поставки систем ПВО и ПТРК способны свести на нет все усилия. «Германия не будет поддерживать Украину оружием. Я уверена, что конфликт не может быть решен военными средствами», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Кроме того, эскалация конфликта в Донбассе ударит в первую очередь по соседним с Украиной странам — России и государствам континентальной Европы. Именно им придется принимать экстренные меры, усаживать стороны за стол переговоров, встречать очередную волну беженцев. В периоды наиболее острого противостояния сотни тысяч человек покидали свои дома в Донбассе. Так, весной 2015 года в ООН заявили, что в соседние страны переехали более 800 тысяч граждан Украины. Большинство отправились в Россию, но многие устремились и в Европу, которая в тот момент и так задыхалась от беженцев из арабских стран. Новый виток конфликта чреват еще и тем, что оружие из зоны боевых действий рано или поздно попадет в Европу и вызовет всплеск преступности. И если для США поставки оружия — часть сложной геополитической комбинации, то для стран Европы — это прямая и явная угроза.

Неоднозначно воспринимают идею поставок оружия и в США. Украина не готова платить за дорогостоящее вооружение, а значит, оплачивать амбиции Киева придется американским налогоплательщикам. И неслучайно Курт Волкер оговорился, что в США не все готовы злить Россию. В случае эскалации возникнет напряженность у границ России, и туманные высказывания Владимира Путина о чувствительных зонах могли напомнить Вашингтону о непростой ситуации в Афганистане. Появление современного оружия у талибов стало бы весьма неприятным сюрпризом. Кроме того, многим еще памятен опыт августа 2008 года, когда вооруженная натовским оружием грузинская армия вступила в конфликт с Южной Осетией, но потерпела поражение, а Москва в итоге признала независимость республики.