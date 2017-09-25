В Киеве рассказали об обещании Канады предоставить летальное оружие Украине

Канада в ближайшее время предоставит Украине военную помощь. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко, рассказывая о результатах своего визита в Канаду, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Муженко, необходимые политические решения должны быть приняты в ближайшие дни. «Этот вопрос висит в воздухе, и мы надеемся, что в ближайшее время он должен спуститься на землю и материализоваться», — сказал начальник Генштаба, отвечая на вопрос о канадской военно-материальной помощи Киеву.

«Была двусторонняя встреча с начальником Штаба обороны Канады, во время которой мы проговорили вопросы предоставления Канадой помощи по всем направлениям, в том числе и по психологической реабилитации и увеличению количества канадских военнослужащих, проводящих в Украине тренинг по этой проблеме», — добавил он.

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23 сентября канадский премьер-министр Джастин Трюдо рассказал, что Оттава рассматривает вопрос поставок Украине летального оружия. Глава правительства подчеркнул, что Канада продолжит помогать Украине «защищать свой суверенитет». Кроме того, он заявил, что до марта 2019 года была продлена миссия 200 канадских военных инструкторов на Украине, которые обучают солдат и офицеров ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области.

В августе министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает возможность поставки летального оружия Киеву.