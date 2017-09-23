Премьер Канады заявил о возможности поставок летального оружия Украине

Канада рассматривает вопрос поставок Украине летального оружия. Об этом рассказал канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время пресс-конференции в Торонто после встречи с украинским президентом Петром Порошенко, которая состоялась в пятницу, 22 сентября, передает ТАСС.

Он отметил, что Канада продолжает рассматривать вопрос внесения Украины в список стран, в которые допускается экспорт канадского автоматического оружия. «Должны быть соблюдены определенные условия для включения в этот список, но мы работаем над этим», — указал Трюдо.

Канадский премьер добавил, что Канада продолжит помогать Украине «защищать свой суверенитет». Кроме того, он заявил, что до марта 2019 года была продлена миссия 200 канадских военных инструкторов на Украине, которые занимаются обучением солдат и офицеров ВСУ на Яворовском полигоне в Львовской области.

Ранее в пятницу Порошенко заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал Украине военную помощь в виде систем оборонительного назначения. «Трамп сказал, что готов поддержать Украину, в том числе и в области военно-технического сотрудничества», — сказал Порошенко. По его словам, это взаимодействие будет строго ограничено получением оборонительных систем, а не летального оружия.

19 сентября сообщалось, что американский сенат одобрил выделение 150 миллионов долларов в 2018 финансовом году на военную помощь Украине. В предыдущие годы на эти цели закладывалась сумма в 350 миллионов долларов, но на 2018-й траты были уменьшены. Отмечается, что глава Пентагона может беспрепятственно предоставить Киеву лишь 75 миллионов долларов. Для выделения остальных средств потребуется специальное разрешение сената.

В тот же день Порошенко объявил, что американские законодатели одобрили выделение Украине 500 миллионов долларов для поддержки в сферах безопасности и обороны. По его словам, принятый оборонный бюджет США предусматривает, в том числе, поставки «летального вооружения оборонного характера», а также усиление авиации и флота. Кроме того, на американские деньги в медицинских учреждениях США будут проходить реабилитацию раненые украинские военные.