Украина признала невозможность скорого вступления в НАТО и ЕС

Украина не сможет вступить в ЕС или в НАТО в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире одного из телеканалов, передает «Интерфакс-Украина».

«Такая Украина как сейчас — она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит», — считает он.

По мнению Климкина, принятие Украины в такие организации, как Евросоюз или Североатлантический альянс — это дело среднесрочной перспективы. Однако он призвал не верить и в пессимистичные прогнозы, согласно которым это случится не раньше, чем через 30 лет.

«Опыт свидетельствует о другом», — отметил министр, не вдаваясь в детали.

19 декабря Еврокомиссия пригрозила заморозить безвизовый режим с Украиной из-за многочисленных нарушений с ее стороны. В частности, Европу не устраивает число нелегальных мигрантов с украинским гражданством, отсутствие усилий Киева по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также в Брюсселе отметили рост правонарушений, связанных с контрабандой, наркоторговлей или киберпреступностью, в которых замещаны граждане Украины.

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