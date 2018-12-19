Украину пригрозили лишить безвиза

Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств. Об этом пишет издание Страна.ua со ссылкой на соответствующий документ Брюсселя.

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Отмечается, что властям необходимо выполнить семь условий. Среди них — сокращение числа нелегальных мигрантов с украинским гражданством, обеспечение независимости борющихся с коррупцией организаций, повышение эффективности полиции и спецслужб в борьбе с организованной преступностью, а также создание работающей системы декларирования собственности чиновников.

Также в Еврокомиссии указали, что Украина остается одной из основных транзитных стран для незаконного ввоза в Евросоюз контрабандной и поддельной продукции и табачных изделий. Кроме того, украинцев уличали в наркоторговле, отмывании денег, киберпреступлениях и иных правонарушениях. Все это привело к тому, что в 2017 году 33,1 тысяч украинцев не смогли попасть на территорию ЕС. Это на 47 процентов больше по сравнению с годом ранее.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня 2017 года. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе. В мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко увидел руку Бога в обретении безвизового режима с Евросоюзом

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