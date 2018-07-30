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Порошенко рассмешил сеть словами о европейском выборе князя Владимира

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Петр Порошенко на праздновании 1030-летия крещения Руси в Киеве

Пользователи сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за его слова о том, что решение князя Владимира крестить Русь было европейским выбором. Многие напомнили главе государства, что Европа пошла по пути католичества, а не православия, другие сочли, что подобные мысли вызваны пьянством.

«Похоже у Вальцмана уже целая бригада белочек дежурит.... Кстати, объясните это адиёту, что христианство на Руси пришло с Востока Константинополь (Византия), а не с Запада (Европы)», — отметил читатель «Ленты.ру» под новостью об украинском лидере. «Подождите немного. Петро позже выдаст, что святой князь ратовал за вступление в НАТО», — поиронизировала другая.

«Первый президентский срок — алкоголь, второй президентский срок — наркотики», — написал юзер Twitter. «С утра выпил, весь день европеец», — пошутил другой. «Столько выпить и не то ещё увидишь», — подтвердил третий.

«Ага, а еще князь Владимир выступал за безвиз», — написал еще один пользователь Twitter. «А еще они (украинцы) самые древние люди на планете, копатели морей, строители пирамид, летатели на Луну», — посмеялся другой.

Порошенко высказался о европейском выборе князя Владимира во время выступления по случаю памятной даты на Владимирской горке в Киеве. «Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну... Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», — отметил украинский лидер. Он также добавил, что определяющей составляющей европейской идеи является свобода.

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Предыстория: Порошенко увидел европейский выбор в крещении Руси
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