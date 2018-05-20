Порошенко «вернулся с фронта» и перечислил свои достижения на посту президента

Президент Украины Петр Порошенко назвал свои главные достижения на посту главы государства. Об этом он рассказал, когда представлял нового главу Хмельницкой области Вадима Лозового, сообщает УНИАН.

Порошенко объявил, что «только что вернулся с фронта» и подчеркнул, что «военные накормлены, одеты и обуты, имеют соответствующее медицинское и социальное обеспечение». Говоря о своих достижениях, президент упомянул усиление армии, подписание соглашения об ассоциации с ЕС и введение безвизового режима с более 100 странами.

Кроме того, украинский лидер напомнил о проведенных реформах. «Не просто сделали 144 реформы и приняли то, во что многие евроскептики не верили, в том числе в Верховной Раде», — уточнил он.

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В субботу, 19 мая, Порошенко подписал указ, по которому представители страны должны покинуть уставные органы Содружества независимых государств (СНГ). «Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу», — уточнил он.

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