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Порошенко сравнил работы над «Северным потоком-2» с кормлением монстра

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Президент Украины Петр Порошенко сравнил строительство газопровода «Северный поток-2» с кормлением монстра. Об этом он написал в колонке для немецкого издания Frankfurter Allgemeinе Zeitung.

«Как говорил великий провидец и вдохновитель современной Германии Конрад Аденауэр, безошибочный метод примирения с тигром состоит в том, чтобы позволить ему проглотить вас. "Северный поток-2" — сугубо геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, а направлен на подрыв единства Европы, чтобы, в конце концов, ее уничтожить. Это всегда была идеология энергетической политики Кремля», — утверждает он.

«В нынешних условиях панъевропейский проект по строительству "Северного потока-2" сдерживает Москву, но как только новый газопровод наполнится российским газом, идущим в обход Восточной Европы и Украины, Кремль больше не будет заинтересован в наших общих ценностях и начнет "еще более сильное наступление"», — считает украинский лидер.

«Многие в Европе и за ее пределами считают "Северный поток-2" катастрофическим шагом в кормлении монстра. Европе предстоит сделать выбор: поддержать тех, кто хочет объединиться с Европой. Или построить совершенно ненужный трубопровод, соединяющий Европу с кем-то, кто открыто презирает Европу. Было бы интересно узнать, как это видел Аденауэр», — резюмировал Порошенко.

18 мая президент России Владимир Путин рассказал, что поставки российского газа в Европу через территорию Украины продолжатся и после ввода газопровода «Северный поток-2», если будут признаны целесообразными. Он подчеркнул, что Россия всегда относилась к этому проекту как исключительно экономическому, и призвал не политизировать его.

В апреле президент США Дональд Трамп пытался убедить канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта строительства трубопровода.

«Северный поток-2» — проект строительства трубопровода из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его запуск запланирован на 2019 год.

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