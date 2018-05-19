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Порошенко отозвал украинцев из органов СНГ

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко объявил об отзыве представителей страны из уставных органов Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает«Интерфакс».

«Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу», — объявил Порошенко во время праздничных мероприятий в Виннице, посвященных Дню Европы.

Украинский президент добавил, что украинцы — «европейская нация, которая сделала свой цивилизационный выбор». «Не менее 70 процентов наших граждан поддерживают идею вступления Украины в Европейский союз. Уверен, Украина непременно станет членом большой европейской семьи!» — добавил он.

Проект о прекращении участия страны в уставных органах СНГ начали готовить в апреле.

«Учитывая то, что Украина никогда не была членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, я просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», — сказал Порошенко.

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