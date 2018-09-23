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Европа заподозрила украинский бизнес в мошенничестве на сотни миллионов евро

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Президент Украины Петр Порошенко

Украинская казна ежегодно недополучает более 750 миллионов евро из-за налогового мошенничества крупного местного бизнеса. Об этом сообщает Der Spiegel.

Соответствующее исследование по инициативе фракций левых и скандинавских зеленых провела специальная комиссия Европарламента. Полностью оно будет обнародовано 24 сентября. Данные отчета базируются не только на расчетах авторов, но и на официальной статистике украинских налоговиков.

В исследовании говорится, что только на экспорте железной руды украинский бизнес недоплачивает налогов на 750 миллионов евро. Кроме того, местные предприниматели также мошенничают с экспортом стали и сельскохозяйственной продукции.

Основным средством ухода от налогов для украинских бизнесменов является так называемое трансфертное ценообразование, когда товары или услуги сбываются по заниженным в сравнении с рыночными ценам. Это позволяет переводить общую прибыль в пользу компаний, находящихся в странах с более низкими налогами.

«Группы олигархов на Украине также регулярно получают незаполненные денежные чеки и другие разнообразные льготы. Нет сомнений и в том, что Украина пользуется ослабленным контролем Евросоюза в своем отношении», — рассказал депутат Европарламента от левых Хельмут Шольц.

Евросоюз с 2014 года поддержал Украину на 11 миллиардов евро, включая как кредиты, так и помощь в связи с кризисом. Общий объем экономики в стране оценивается в 92 миллиарда евро в год.

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