Украинский чиновник упал в обморок после угроз в адрес посла США

Министр информации Украины Юрий Стець упал в обморок на международном форуме в Киеве, посвященном Крыму. Он обратился с трибуны к депутату Европарламента Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йовавич и предостерег их от высказываний о принадлежности полуострова. Об этом сообщает «Политнавигатор» и публикует на своем YouTube-канале видео случившегося.

«Я как всегда буду минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним. Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие», — сказал Стець. При этом после слов об оккупации чиновник стал задыхаться.

Он покинул трибуну, но упал, не дойдя до кулис. Ведущая форума пояснила, что министр болен. «Просим понять этот момент», — сказала она, пока Стеця выводили под руки из зала.

Заместителя главы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза задержали в 2014 году. В сентябре 2017 года Верховный суд Республики Крым признал его виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента накануне референдума по воссоединению с Россией и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии. В октябре Москва выдала его Турции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!