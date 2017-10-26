Выданный Турции лидер крымско-татарского меджлиса пообещал вернуться в Крым

Один из лидеров запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», Ильми Умеров, выданный Турции, пообещал в ближайшее время вернуться в Крым. Об этом в четверг, 26 октября, он сказал на брифинге в Анкаре, передает телеканал «112 Украина».

«Я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку (пересечения границы с Россией в районе Крыма — прим. «Ленты.ру»). Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым», — заявил Умеров.

Он добавил, что попытка будет совершена ориентировочно через одну-две недели.

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Днем ранее двое заместителей главы «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, приговоренные в России к разным срокам лишения свободы, были выданы Турции. Сначала их привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, после этого они вылетели в Анкару.

27 сентября Симферопольский районный суд приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Ему инкриминировалось совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности России.

12 сентября Евросоюз призвал освободить Чийгоза. Верховный суд Республики Крым признал его виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года, накануне референдума по воссоединению с Россией, и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии.