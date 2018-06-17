Волнующуюся за украинских геев евродепутата зря обнадежили от имени Порошенко

Депутат Европарламента Ребекка Хармс, просившая президента Украины Петра Порошеко заняться правами ЛГБТ-сообщества, рассказала, что он намерен в ближайшее время представить соответствующий закон. Об этом она сообщила журналистам в Киеве после «Марша равенства», в котором приняла участие, передает «Страна.ua».

«Сегодня утром мне позвонили с Банковой (улица, где находится администрация главы государства — прим. «Лента.ру»), и президент Порошенко проинформировал меня, что он не только поддержит марш с государственными институциями, но и собирается представить проект закона о равных правах на следующей неделе», — сказала евродепутат.

Советник Хармс Максим Эристави уточнил, что представители Порошенко говорили о его законодательной инциативе, которая позволит привести систему защиты прав ЛГБТ-сообщества на Украине к европейским стандартам.

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Однако в администрации президента агентству «Интерфакс-Украина» заявили, что Хармс никто не звонил и эту тему с ней не обсуждал. «Высока вероятность того, что ее просто разыграли», — сказали там.

В начале июня на сайте Хармс было опубликовано письмо президенту Украины Петру Порошенко, кабинету министров страны и депутатам Верховной Рады с призывом выйти на «Марш равенства» в Киеве. В обращении депутаты сожалели, что Украина перестала работать над законодательным обеспечением прав ЛГБТ-меньшинств, и указывали, что в стране фиксируются многочисленные преступления на почве ненависти.

Шествие ЛГБТ-активистов «Марш равенства» прошло в Киеве 17 июня. Перед самым его началом около 150 националистов заблокировали дорогу, по которой он должен был пройти, и оказали сопротивление полиции после требования разойтись. Само шествие сопровождали акции протеста и попытки его остановить. Всего парад продлился 20 минут.

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