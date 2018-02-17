Украинские СМИ обвинили власти в цензуре и шантаже

Представители медиа-холдинга ZIK, телеканала NewsOne, телеканала «112 Украина» и радиостанции «Эра-ФМ» подписали открытое письмо руководству страны и работающим в Киеве дипломатам. Оно опубликовано на сайте медиакомпании «Эра-Медиа» в субботу, 17 февраля.

«Обращаемся к руководителям дипломатических представительств США и европейских стран в Украине способствовать организации круглого стола, под патронатом парламента США, ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента под названием “День несвободы слова в Украине”», — написано в письме.

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Как заявляют авторы обращения, аргументами в общении с журналистами в стране стали нападения, поджоги редакций и давление со стороны сотрудников правоохранительных органов. Также, по их словам, обязанности Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания свелись к цензуре, постоянным внеплановым проверкам и шантажу редакций относительно продления лицензий.

Сотрудники СМИ потребовали от президента Петра Порошенко отозвать своих представителей в Нацсовете, а от Генеральной прокуратуры — оценить деятельность подразделений Службы безопасности Украины (СБУ), которые «осуществляют прослушивание и наружное наблюдение за журналистами».

8 февраля сотрудники Национальной полиции Украины и главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины заблокировали здание украинского медиахолдинга «Вести» и начали там обыск. Сотрудники холдинга связали атаку на свои редакции с публикацией расследований о государственных структурах.

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