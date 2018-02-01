Украинские силовики приготовились разогнать оппозиционных журналистов

Украинские власти готовятся к зачистке медиахолдинга MEDIA HOLDING VESTI UKRAINE, в который входят газета «Вести», радиостанция «Радио Вести» и интернет-ресурс UBR.ua. Об этом свидетельствует оказавшаяся в распоряжении «Вестей» копия письма Главной военной прокуратуры страны, направленного Генеральной прокуратуре Украины.

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«Вести» утверждают, что в письме Главная военная прокуратура просит предоставить не менее 50 бойцов подразделений полиции и охраны гражданского порядка для осуществления некой операции на территории бизнес-центра «Гулливер», где находятся редакции изданий холдинга.

Операция якобы запланирована на субботу, 3 февраля. В ней предусмотрено участие сотрудников Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Сотрудники холдинга связывают готовящуюся атаку на свои редакции с публикацией в «Вестях» расследований о государственных структурах. «На днях вышло новое расследование "Что скрывает АРМА: как Нацагентство превратилось в рейдеров", ранее объектом журналистского расследования было руководство Главной военной прокуратуры», — указывают они.

«Ситуация с давлением на СМИ в Украине подошла к точке невозврата. Если намерения Главной военной прокуратуры и АРМА осуществятся, то 3 февраля граница будет пройдена, оставив за чертой последние надежды на гласность, свободу слова и справедливость в нашей стране», — заявила глава холдинга Ольга Семченко.

MEDIA HOLDING VESTI UKRAINE направил обращения в иностранные СМИ, в украинские и международные профильные и правозащитные организации.

31 января Украину покинул главный редактор интернет-газеты «Страна.ua» Игорь Гужва, запросивший политического убежища в Австрии. Он заявил, что, по его информации, украинским судьям было «спущено» указание выносить ему обвинительные приговоры (в отношении Гужвы на Украине возбуждено пять уголовных дел). Также ему неоднократно угрожали физической расправой.

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