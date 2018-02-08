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Украинские силовики захватили редакцию оппозиционных СМИ

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Сотрудники Национальной полиции Украины и главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины с утра заблокировали здание украинского медиахолдинга «Вести» и начали там обыск. Об этом сообщается на сайте газеты «Вести» в четверг, 8 февраля. Помимо нее, в холдинг входят радиостанция «Радио Вести» и интернет-ресурс UBR.ua.

Главный редактор «Вести Масс-Медиа» Оксана Омельченко написала в своем Facebook, что силовики появились у редакции около 06:00 (07:00 мск). «Коллеги с радио передают, что звук такой, будто начали все крушить. Силовики не пускают журналистов на работу, которым сейчас надо выходить в эфир», — сообщила она.

Позже на сайте Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Украины (АРМА) появилось заявление, в котором говорилось о участии ведомства в захвате здания редакции «Вестей». «Вопреки сопротивлению неустановленных лиц, все помещения на 31-ом, 32-ом и 33-ем этажах торгово-офисного комплекса "Гулливер" (...) были фактически переданы в управление Национальному агентству», — сказано в заявлении.

«Сейчас Национальное агентство фактически передало эти помещения в управление компании-управляющему в соответствии с заключенным договором управления имуществом», — добавили силовики.

О готовящемся разгоне редакции представители «Вестей» сообщили 1 февраля. Сотрудники холдинга связали атаку на свои редакции с публикацией расследований о государственных структурах под названием "Что скрывает АРМА: как Нацагентство превратилось в рейдеров". Ранее объектом журналистского расследования было руководство Главной военной прокуратуры.

31 января Украину покинул главный редактор интернет-газеты «Страна.ua» Игорь Гужва, запросивший политического убежища в Австрии. В отношении Гужвы на Украине возбуждено пять уголовных дел. По его словам, украинским судьям было «спущено» указание выносить ему обвинительные приговоры. Также ему неоднократно угрожали физической расправой.

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