Порошенко поблагодарил Путина за европейскую Украину

Президент Украины Петр Порошенко признался, что благодарен российскому коллеге Владимиру Путину за увеличение числа граждан, поддерживающих евроатлантический курс страны. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Политик привел данные об изменении взглядов украинских граждан. «В 2013 году число украинцев, поддерживавших евроатлантическую интеграцию и вхождение в НАТО, было 16 процентов. Сейчас их более 54 процентов. Кто добился этого? Путин. В 2013 году число украинцев, поддерживавших украинскую интеграцию, было 33 процента. Сейчас — 74 процента. Кто это сделал? Путин», — отметил он.

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По его мнению, политика Кремля вынудила Украину стать более европейской страной. «Так что спасибо, господин Путин, за то, что вы сделали мою страну намного более европейской, в большей степени готовой защищать европейские и трансатлантические ценности», — резюмировал Порошенко, добавив, что Киев «никогда не вернется в Российскую империю».

В мае 2017 года Порошенко заявил, что его страна, получив безвизовый режим с Евросоюзом, окончательно «оформила свой развод с Российской империей». По его словам, Украина возвращается на историческое место в составе европейских стран.

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