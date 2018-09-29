Украина отказалась возвращать России долги

Украина не должна выплачивать России долг в три миллиарда евро, заявил президент страны Петр Порошенко, которого цитирует РИА Новости.

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«Мы защитились на определенное время, но, я думаю, правда в суде победит. Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года [бывшим президентом Украины Виктором] Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кешем (наличными) в свои грузовики и вывез с Украины. И мы доказали, что это несправедливо требовать от Украины этих платежей», — сказал Порошенко.

В декабре 2013 года Россия выкупила украинские суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов. В дальнейшем Верховная рада ввела мораторий на обслуживание госдолга, в том числе и перед Москвой.

В сентябре 2018-го Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Киева на решение вышестоящего суда, который обязал Украину выплатить долг. Российский министр финансов и вице-премьер Антон Силуанов пообещал обратиться в Верховный суд Великобритании.

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