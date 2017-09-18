Доходность украинских облигаций в полтора раза превысит российскую

Украина разместит 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью в размере 7,375 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75 процента, но в ходе заявок был снижен до финального диапазона 7,375-7,5 процента.

Для сравнения, в июне Россия разместила облигации сроком на 10 и 30 лет. Ориентир доходности 10-летнего транша составил 4-4,5 процента, 30-летнего — 5-5,5 процента.

По последним данным, спрос на украинские бумаги составил около 9,3 миллиарда долларов. Выпуск предусматривает четыре равные амортизационные выплаты в 2031–2032 годах.

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11-15 сентября провела road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. В зависимости от рыночных условий страна планировала разместить евробонды на срок 10-15 лет. Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan.

14 сентября стало известно, что в 2018-2022 годах Киев потратит 28,7 миллиарда долларов для погашения и обслуживания внешних долгов. Пик расчетов наступит в 2020 году, тогда на выплату обязательств будет направлено более пяти миллиардов долларов, еще почти 1,9 миллиарда уйдут на обслуживание долга.

5 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна ежегодно тратит на обслуживание внешних долгов более 100 миллиардов гривен (около 3,8 миллиарда долларов). Замглавы Национального банка Украины Олег Чурий рассказал, что до конца 2019 года Киев должен выплатить 12,8 миллиарда долларов по внешним обязательствам.