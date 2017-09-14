Украина выплатит 29 миллиардов долларов внешнего долга до 2023 года

В 2018-2022 годах Киев потратит 28,7 миллиарда долларов для погашения и обслуживания внешних долгов. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на предварительный проспект эмиссии еврооблигаций Украины.

Пик расчетов наступит в 2020 году, тогда на выплату обязательств будет направлено более пяти миллиардов долларов, еще почти 1,9 миллиарда уйдут на обслуживание долга.

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В 2018 году расходы на погашение долга ожидаются в объеме 2,05 миллиарда долларов, на обслуживание — 1,5 миллиарда долларов, в 2019-м — 4,7 и 1,7 миллиарда долларов соответственно, в 2021-м — 4 и 2,4 миллиарда долларов, в 2022-м — 3 и 2,4 миллиарда долларов.

К концу текущего года Киеву предстоит выплатить в счет погашения 1,1 миллиарда долларов и почти 1,5 миллиарда долларов для обслуживания.

6 сентября Минфин Украины сообщил, что государственный долг по состоянию на 31 июля 2017 года увеличился на 1,05 миллиарда долларов (1,39 процента) и достиг 76,06 миллиарда долларов.

Днем ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна ежегодно тратит на обслуживание внешних долгов более 100 миллиардов гривен (около 3,8 миллиарда долларов). Замглавы Национального банка Украины Олег Чурий рассказал, что до конца 2019 года Киев должен выплатить 12,8 миллиарда долларов по внешним обязательствам.