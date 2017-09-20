Минфин рассказал о сроках возврата Украиной долга в три миллиарда долларов

До решения Апелляционного суда в Лондоне Украина вряд ли выплатит России долг в три миллиарда долларов. Об этом заявил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский, сообщает ТАСС.

«До апелляции на возврат средств мы не рассчитываем, хотя рассчитываем на исполнение Украиной другого обещания этого суда о компенсации части судебных издержек, понесенных Россией, до завтрашнего числа», — заявил он.

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Комментируя размещение министерством финансов Украины международных облигаций на три миллиарда долларов, Вышковский отметил, что Киев «формально находится в состоянии дефолта», а эти евробонды интересны только инвесторам, преследующим спекулятивные стратегии.

18 сентября Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью в размере 7,375 процента.

В марте Высокий суд Лондона сообщил, что дело о долге Украины в три миллиарда долларов перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В мае Москва потребовала от Киева немедленно выплатить 325 миллионов долларов в качестве процентов по обязательствам. Украина подала апелляцию, слушания по которой пройдут в январе 2018 года. До этого времени решение Высокого суда приостановлено.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое Международный валютный фонд признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.