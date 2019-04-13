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Украинским верующим рассказали о «гении духа» Бандеры

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Глава неканонической церкви митрополит Епифаний (Сергей Думенко) назвал Степана Бандеру «гением украинского национального и нациеобразующего духа». Соответствующее заявление он сделал во время посещения Львовского национального аграрного университета, сказано на сайте организации.

Лидер украинских раскольников посетил высшее учебное заведение 11 апреля. Он подчеркнул, что университет окончило много украинцев, выражавших любовь к земле и народу «не словом, а делом», в том числе и Степан Бандера.

По словам митрополита, наименование «бандеровец» звучит гордо. «Для некоторых оно является ругательным, но для нас это честь», — сказал он, добавив, что украинцы должны ценить наследие героев и продолжать их дело.

В декабре 2018-го в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины. В нее вошли преимущественно представители раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два митрополита УПЦ МП.

Бандера в годы Второй мировой войны возглавлял запрещенную в России Организацию украинских националистов, активно сотрудничавшую с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных немцами территориях.

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