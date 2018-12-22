Пранкеры разыграли лидера украинских раскольников

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу неканонической церкви митрополита Епифания (Сергея Думенко). Эту информацию они подтвердили РИА Новости.

Пранкеры заявили, что звонок главе новой автокефальной церкви Украины состоялся в 12 часов дня и продлился 53 минуты. Кузнецов и Столяров анонсировали выпуск записи в воскресенье, 23 декабря.

Ранее в субботу пресс-секретарь неканонической украинской церковной структуры Евстратий Зоря написал в Facebook, что «российские спецслужбисты-пранкеры» совершили провокацию против митрополита Епифания. Он призвал граждан быть внимательнее из-за возможности появления «фальсифицированных заявлений» несмотря на то, что, по его словам, «провокация провалилась».

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Митрополит Епифаний был избран предстоятелем новой украинской церкви, которая объединит неканонические религиозные структуры в середине декабря.

В сентябре стало известно, что Вовану и Лексусу запретили въезд на территорию Украины сроком на три года. Причиной запрета стала «антиукраинская деятельность» пранкеров, а также посещение ими Крыма. В сентябре пранкеры опубликовали запись разговора с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени президента Петра Порошенко.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Собор принял решение о создании поместной церкви на Украине и принял предложенный Константинополем устав, однако позже митрополит Епифаний заявил о независимости своей структуры от Константинополя.

В ПЦУ вошли преимущественно представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а также два митрополита УПЦ МП. В РПЦ назвали прошедший собор канонически ничтожным.

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