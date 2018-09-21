Российским пранкерам запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) въезд на территорию Украины. Об этом сообщает издание «Факты» со ссылкой на СБУ Украины.

«В июле текущего года принято решение о запрете въезда в Украину гражданину РФ Владимиру Кузнецову (известному как Владимир Краснов, пранкер Вован) 1986 года рождения сроком на три года. В июле также было принято решение о запрете на въезд другому запрашиваемому Вами гражданину РФ сроком на три года», — говорится в письме спецслужбы.

Причиной запрета стала «антиукраинская деятельность» пранкеров, а также посещение ими Крыма.

2 сентября Вован и Лексус опубликовали аудиозапись разговора с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени президента Петра Порошенко. «Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится — пишите заявление и идите <…>. Ты не знал, что в Донецк едут люди? Они что, охренели, что ли?» — спросил у Полторака голос украинского лидера. После этого «Порошенко» попытался выяснить у министра, кто из военных ездил в Донбасс, и подчеркнул, что тот несет за все личную ответственность.

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