Розыгрыш украинского митрополита-раскольника пранкерами появился в сети

Опубликована запись разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с главой неканонической церкви митрополитом Епифанием (Сергей Думенко). Об этом сообщает издание News Front.

Отмечается, что пранкеры пообщались с митрополитом от лица евпропарламентария Дэвида Макалистера. В начале разговора он выразил поддержку новой украинской церкви, тем самым расположив к себе митрополита.

В ходе беседы лидер украинских раскольников пожаловался «европарламентарию» на РПЦ, которая, по его словам, никогда не признает украинскую церковь. Он попросил собеседника поддержать вселенского патриарха Варфоломея, который будет испытывать давление со стороны Москвы. Митрополит Епифаний заявил, что около половины населения Украины поддерживают новую церковь.

Затем пранкеры затронули тему конфликта в Донбассе, и главы украинских раскольников заявил, что «если Украина станет сильным государством и мы сумеем объединить православие в одну церковь, [то] люди, которые находятся там, сами захотят вернуться на Украину».

Кузнецов и Столяров отметили, что принятие ЛГБТ-сообщества и либеральных ценностей новой церковью могло бы стать «стимулом для Европейских властей принять вас в свою семью». Митрополит ответил, что церковь будет работать над этим.

22 декабря россияне подтвердили, что совершили звонок митрополиту Епифанию. По их словам, он продлился 53 минуты и будет выложен в воскресенье, 23 декабря. В тот же день пресс-секретарь неканонической украинской церковной структуры Евстратий Зоря написал в Facebook, что «российские спецслужбисты-пранкеры» совершили провокацию против митрополита Епифания. Он призвал граждан быть внимательнее из-за возможности появления «фальсифицированных заявлений» несмотря на то, что, по его словам, «провокация провалилась».

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