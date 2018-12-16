Каноническая УПЦ признала раскольническую ПЦУ «инородным телом»

Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) объявила созданную в стране новую Православную церковь Украины (ПЦУ) раскольнической. Об этом написал в Facebook заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.
«То, что произошло вчера на территории национального заповедника "София Киевская", произошло за пределами Церкви и к Церкви Христовой отношения не имеет», — заявил он.
Протоиерей считает «радостным и отрадным», что духовенство и прихожане УПЦ сохранили верность церкви, которая явила свое единство, за исключением единиц, ушедших в раскол. Он также выразил сожаление, что Константинопольский патриархат поддержал раскол.
«Та структура, которая была создана вчера, была и есть инородное тело, которое Телом Церкви отторгается и не принимается», — подчеркнул представитель УПЦ.
15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины.
В нее вошли преимущественно представители раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а также два митрополита УПЦ МП. Возглавил структуру митрополит Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП.
В Русской православной церкви (РПЦ) назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.