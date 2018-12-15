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Захватчиками собора канонической УПЦ оказались сотрудники СБУ

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В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) подтвердили информацию о попытке захвата кафедрального Преображенского собора Винницы и рассказали о присутствии в здании сотрудников СБУ. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в религиозной структуре.

«Собор открыт, в храм можно зайти, но в нем много сотрудников СБУ [Службы безопасности Украины]. Ключи от собора тоже у них. Судя по всему, они ждут, чем закончится. Полузахват какой-то», — рассказал источник в УПЦ МП.

При этом областная полиция и местная епархия опровергли факт захвата.

Как добавляет Strana.ua, 14 декабря в Виннице состоялось внеочердное собрание общины собора, которое приняло решение перейти всей общиной в «Единую украинскую поместную церковь». Сообщается, что в нем приняли участие только лично преданные митрополиту Винницкому Симеону прихожане.

Ранее стало известно, что после утреннего богослужения в храм вошла группа из примерно 20 молодых людей спортивного телосложения, отобрала ключи у священников и приказала им забирать вещи и покинуть собор.

15 декабря в Киеве проходит инициированный президентом Украины Петром Порошенко межцерковный объединительный собор. На нем планируют избрать предстоятеля единой церкви и принять устав. Митрополит Винницкий Симеон, который является одним из главных сторонников объединения с раскольниками среди духовенства УПЦ МП, принимает участие в соборе вместе с еще одним митрополитом УПЦ МП и считается фаворитом на должность главы новой церкви.

После заявлений Симеона о необходимости объединения с раскольниками духовенство Винницы открыто выступило против митрополита. Архиепископ канонической УПЦ МП Лонгин отказался участвовать в объединительном соборе и назвал его «сатанинским сборищем».

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