Неизвестные захватили собор канонической УПЦ

На Украине захватили Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор, который принадлежит канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает «Союз православных журналистов».
Как сообщили источники издания, сразу после утреннего богослужения в субботу, 15 декабря, в храм вошла группа из примерно 20 молодых людей спортивного телосложения. Они отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса и заявили представителям церкви: «Забирайте свои вещи и уходите».
О наличии каких-либо опознавательных знаков на их автомобилях или одежде не сообщается.
Уточняется, что митрополит Винницкий и Барский Симеон принял участие в объединительном соборе, организованном в Киеве. Помимо него, на мероприятие приехал еще один иерарх УПЦ МП — митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.
Митрополит Винницкий Симеон является одним из главных сторонников объединения с раскольниками среди духовенства УПЦ МП. На Соборе церкви он оказался единственным из 83 архиереев, кто высказался за сотрудничество с раскольниками. Сообщалось, что Симеон не смог внятно аргументировать свою позицию. После этого духовенство Винницы открыто выступило против митрополита.
Объединительный собор украинской церкви, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем, проходит в Софийском соборе Киева. На нем планируют избрать предстоятеля единой церкви и принять устав. Архиепископ канонической УПЦ МП Лонгин отказался участвовать в мероприятии и назвал его «сатанинским сборищем».