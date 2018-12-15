Неизвестные захватили собор канонической УПЦ

На Украине захватили Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор, который принадлежит канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает «Союз православных журналистов».

Как сообщили источники издания, сразу после утреннего богослужения в субботу, 15 декабря, в храм вошла группа из примерно 20 молодых людей спортивного телосложения. Они отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса и заявили представителям церкви: «Забирайте свои вещи и уходите».

О наличии каких-либо опознавательных знаков на их автомобилях или одежде не сообщается.

Уточняется, что митрополит Винницкий и Барский Симеон принял участие в объединительном соборе, организованном в Киеве. Помимо него, на мероприятие приехал еще один иерарх УПЦ МП — митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Материалы по теме Большой раскол Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь Игры патриархов РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?

Митрополит Винницкий Симеон является одним из главных сторонников объединения с раскольниками среди духовенства УПЦ МП. На Соборе церкви он оказался единственным из 83 архиереев, кто высказался за сотрудничество с раскольниками. Сообщалось, что Симеон не смог внятно аргументировать свою позицию. После этого духовенство Винницы открыто выступило против митрополита.

Объединительный собор украинской церкви, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем, проходит в Софийском соборе Киева. На нем планируют избрать предстоятеля единой церкви и принять устав. Архиепископ канонической УПЦ МП Лонгин отказался участвовать в мероприятии и назвал его «сатанинским сборищем».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



