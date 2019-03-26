На Украине уравняли бандеровцев и воевавших против Третьего рейха

На Украине вступил в силу закон, который уравнивает ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов, лидером которых был Степан Бандера. Документ размещен на официальном портале законодательных актов государства.

Статус ветерана боевых действий получили все «лица, принимавшие участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке». Изменения внесены в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Помимо членов Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России), в поправках упоминаются УПА атамана Тараса Боровца «Полесская Сечь», а также Украинская народная революционная армия (УНРА), организация народной обороны «Карпатская Сечь», Украинская военная организация (УВО) и прочие вооруженные националистические формирования.

Члены указанных формирований ранее получили статус борцов за независимость по закону 2015 года «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке». Этот статус также позволяет им пользоваться различными льготами, в том числе получать выплаты из бюджета.

Националистическая организация ОУН, которую возглавлял Роман Шухевич, существовала с 1920-х по 1950-е годы. В 1943 году боевики УПА — вооруженного формирования ОУН под командованием Степана Бандеры — организовали так называемую Волынскую резню, жертвами которой могли стать до 100 тысяч этнических поляков, в том числе женщины и дети. После войны УПА развернула вооруженное сопротивление советской власти.

Польша неоднократно протестовала против героизации Бандеры и Шухевича, и в феврале 2018 года приняла закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни. Это привело к обострению отношений Киева и Варшавы.

Остальные националистические организации, упомянутые в поправках к закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», также вели антисоветскую деятельность, в том числе сотрудничали с командованием вермахта в годы Великой Отечественной войны.

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