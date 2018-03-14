Поляки сдали полиции прокричавшего «Слава Украине!» чиновника

Жители села Сахрынь Люблинского воеводства Польши вызвали полицию, услышав приветствие «Слава Украине!» из уст представителя украинской делегации. Об этом сообщает Dziennik Wschodni.

10 марта делегация, куда входили украинский посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар и представители региональной власти во Львовской и Волынской областях, посетили село, чтобы почтить память убитых польской Армией Крайовой в 1944 году украинских националистов.

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Первый заместитель председателя Волынского областного совета Александр Пирожик завершил свое выступление приветствием «Слава Украине!», на что несколько собравшихся ответили фразой «Героям слава!». Присутствующие на мероприятии поляки вызвали полицию.

Пирожик объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что «Степан Бандера является для украинцев таким же национальным героем, как и Юзеф Пилсудский для поляков». Полицейские переписали паспортные данные Пирожика и уехали. Прокуратура страны установит, нарушил ли украинский чиновник закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов.

16 февраля сообщалось, что польские власти начали спрашивать украинцев, подающих заявку на право пребывания в стране, об их отношении к лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). В случае, если соискатель сомневается в своем признании или его ответ не устроит представителя власти, его заявка отклоняется.

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