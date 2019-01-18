Порошенко проигнорировал вопрос о коррупции и прокричал «Слава Украине!»

Facebook / Олег Лысак

Президент Украины Петр Порошенко отказался отвечать на вопрос о борьбе с коррупцией в стране, отправив автора вопроса в церковь. Видео опубликовал в Facebook пользователь Олег Лысак.

«Петр Алексеевич, скажите, а когда с коррупцией будете бороться?» — задал Лысак вопрос украинскому лидеру, прибывшему в Черкассы в ходе тура, посвященного подписанию томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Первоначально Порошенко проигнорировал вопрос, однако затем сказал мужчине, что у него есть к нему просьба. «Идите в церковь, поставьте свечку. И Вас Господь попустит», — ответил украинский лидер, отметив, что приехал в город «с другой целью».

Однако Лысак отказался последовать совету президента и спросил, когда он сможет попасть к Порошенко на прием.

«Видите, прислали человека, который даже украинский язык не выучил. Вот все они москальские такие провокаторы, они нас тут пытаются сейчас расколоть», — обратился Порошенко к собравшимся.

«Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. И пусть они услышат наше "Слава Украине!"» — добавил Порошенко. «Героям слава!» — ответила ему толпа собравшихся.

«Это вам ответ, господин провокатор», — обратился Порошенко к Лысаку.

В начале января 2019 года Вселенский (Константинопольский) патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии (ПЦУ). Этот документ закрепляет самостоятельность украинской церкви.

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