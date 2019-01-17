Порошенко выбил телефон из рук украинца

Президент Украины Петр Порошенко выбил телефон из рук мужчины, который снимал его на видео. Запись происшествия опубликовал журналист Анатолий Шарий на YouTube.

Инцидент произошел во время президентского тура, посвященного подписанию томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). На кадрах видно, как Порошенко делает селфи с людьми. Владелец телефона пытается задать президенту вопрос и подносит к нему камеру, однако тот выбивает гаджет у него из рук.

Шарий отметил, что после этого мужчину допросили полицейские. Они проверили содержимое его рюкзака и попытались выяснить его личность. Украинец представился Алексеем Вронским, героем романа Льва Толстого «Анна Каренина». Силовики начали ему угрожать и обвинять в провокационных действиях.

31 марта пройдут очередные выборы президента Украины. 2 февраля Порошенко должен объявить о выдвижении на второй срок. Он занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 11,3 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 19,3 процента респондентов. На втором месте — шоумен Владимир Зеленский (12,9 процента), тройку лидеров замыкает Юрий Бойко — 11,3 процента.

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