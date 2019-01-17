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Порошенко пообещал минимизировать влияние России на украинские выборы

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен минимизировать влияние России на предстоящие выборы в стране. Об этом он заявил на встрече с зарубежными послами, передает «Интерфакс-Украина».

Он обвинил Россию в том, что та уже полным ходом ведет операцию по влиянию на украинские выборы. По его словам, целью Москвы является возвращение страны в «российскую сферу влияния» путем прихода на Украине такой власти, которая остановит демократическое развитие страны и ее движение в Евросоюз и НАТО.

Помимо этого, он пообещал устроить избирательный процесс, который будет соответствовать «самым высоким международным стандартам». Для этого, пояснил Порошенко, на Украину были приглашены ряд наблюдателей. Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины отказалось регистрировать российских наблюдателей.

16 января Порошенко обвинили в подкупе избирателей. По утверждению журналиста Александра Дубинского, местные чиновники в селах и небольших городках Украины обещают жителям по тысяче гривен за участие в «социологическом проекте», попутно убеждая избирателей отдать голоса за действующего президента. Чтобы получить деньги, люди должны заполнить «анкету единомышленника» и «личное обязательство».

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Петр Порошенко занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 11,3 процента граждан. Лидером избирательной гонки на данный момент является Юлия Тимошенко с 19,3 процентами респондентов.

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