Порошенко пообещал сильную экономику и «умер»

Украинский шоумен Владимир Зеленский, выдвигающийся на пост президента страны, выпустил ролик с пародийными похоронами нынешнего главы государства Петра Порошенко. Запись ролика доступна на YouTube.

В ролике Зеленский читает прощальную речь на «похоронах» главы государства. «На выборах 2014-го он обещал нам сильную экономику. Как много он еще не смог нам пообещать. Он ушел, и ушел так рано!», — начинает актер, перечисляя «достижения» главы украинского государства.

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Далее Зеленский обвиняет Порошенко в многочисленных грехах. Среди них — повышение цены на газ, из-за которого «покойного» невозможно кремировать, жилищное строительство в охраняемых ЮНЕСКО зонах, политическая нечистоплотность. «Он умел дружить: за четыре созыва в Верховной Раде он успел побывать в девяти фракциях», — говорит шоумен.

Отсутствие имени на могильной плите Зеленский объясняет тем, что «покойный» «еще при жизни переписал свою смерть на жену и близких родственников».

Шоумен завершил свою речь заявлением о том, что «скоро к покойному присоединятся все его соратники».

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Нынешний президент занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 11,3 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 19,3 процента респондентов. На втором месте — шоумен Владимир Зеленский (12,9 процента), тройку лидеров замыкает Юрий Бойко — 11,3 процента.

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