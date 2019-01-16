Президента Украины Петра Порошенко обвинили в подкупе избирателей перед президентскими выборами. Об организации этого процесса написал в своем Facebook журналист Александр Дубинский.

Как рассказал Дубинский, подкуп устраивают в селах и небольших городках Украины с помощью местных чиновников. Жителям обещают по тысяче гривен за участие в «социологическом проекте». Его участникам надо обойти закрепленные за ними дома, переписать всех жильцов, их паспортные данные и ИНН, а также убедить их голосовать за Порошенко.

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Для того, чтобы получить свои деньги, люди должны заполнить «анкету единомышленника» и «личное обязательство». По подписчика журналиста, многие воспринимают их как обязательство отдать голос за нынешнего украинского лидера.

Об этих документах упомянул и депутат Верховной рады Иван Крулько в эфире программы «Пульс» телеканала «112». По его словам, это «начало построения схемы по подкупу избирателей за Петра Порошенко на выборах президента». Он также добавил, что украинцы будут вынуждены продавать свои голоса из-за бедности.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Нынешний президент занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 11,3 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 19,3 процента респондентов. На втором месте — шоумен Владимир Зеленский (12,9 процента), тройку лидеров замыкает Юрий Бойко — 11,3 процента.

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