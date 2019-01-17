Раскрыта дата выдвижения Порошенко в президенты

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявит о своем выдвижении на второй президентский срок 2 февраля. Об этом «Левому берегу» заявил источник в руководстве фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) в Верховной Раде Украины.

«Президент объявит о выдвижении на второй срок 2 февраля. Будет большой форум по выдвижению единого кандидата от демократических сил. Там и заявит», — объяснил он.

Потенциальные кандидаты в президенты Украины могут подать документы для регистрации в ЦИК до 3 февраля включительно, напомнил собеседник «Левого берега».

«Как известно, Юлия Тимошенко заявит об участии в выборах на День соборности 22 января (в 1919 году в этот день был провозглашен Акт воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое государство — прим. «Ленты.ру»). Порошенко же это сделает в начале февраля», — добавил представитель БПП. О том, что 22 января Юлия Тимошенко объявит о выдвижении своей кандидатуры на выборы, 15 января сообщила «Украинская правда».

По словам источника «Левого берега», избирательная кампания действующего главы государства будет строиться на теме получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), монетизации субсидий и повышении пенсий на 17-20 процентов с марта текущего года. При этом один из руководителей фракции БПП признал, что денег на увеличение пенсий в казне нет. «Сейчас ищем деньги, думаем, где их взять, чтобы пенсии были повышены», — добавил он.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок. Согласно результатам опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз» и опубликованного 10 января, нынешний президент занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 11,3 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 19,3 процента респондентов. На втором месте — шоумен Владимир Зеленский (12,9 процента), тройку лидеров замыкает Юрий Бойко — 11,3 процента. На пятом месте с 11,1 процента расположился Анатолий Гриценко.

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