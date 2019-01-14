Опубликован текст томоса об автокефалии украинской церкви

Вселенский (Константинопольский) патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Документ опубликован на сайте патриархата.

Томос закрепляет самостоятельность украинской церкви. В документе отмечено, что Константинополь предоставил ей независимость в знак заботы о православных, которые находятся в трудном положении, поскольку более 30 лет стремились получить самоуправляемую церковь и обращались с подобными просьбами к Вселенскому патриарху.

Согласно документу, ПЦУ не сможет создавать свои структуры за пределами страны и самостоятельно производить миро для богослужений. Все «значительные вопросы» должны будут решаться через Константинополь.

«Мы объявляем автокефальную церковь, находящуюся в пределах границ Украины, нашей духовной дочерью и призываем православные церкви по всему миру признать ее и вспоминать под именем "Святейшая церковь Украины" с престолом в историческом городе Киеве без права основывать свои приходы за пределами государства», — сказано в документе.

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Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ 5 января, на следующий день состоялась передача указа предстоятелю ПЦУ Епифанию.

7 января томос был выставлен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской. Вечером того же дня указ был отправлен обратно в Стамбул, чтобы свои подписи под ним поставили все члены Святейшего Синода Вселенского патриархата.

Синод Вселенского патриархата принял ряд решений относительно предоставления автокефалии православной церкви на Украине в октябре прошлого года. Константинополь решил вернуть Украину под свою юрисдикцию, отменив свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Также была снята анафема с глав непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

РПЦ 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.

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