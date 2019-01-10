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Порошенко рассказал о корчащемся от украинской автокефалии Кремле

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После получения Православной церковью Украины (ПЦУ) автокефалии власти Украины получили множество как поздравлений от международных партнеров этой страны, так и проклятий от ее врагов. С таким заявлением в четверг, 10 января, выступил президент Украины Петр Порошенко, передает «Гордон».

По его словам, Украина идет правильной дорогой. «В Писании сказано, что ты не можешь понравиться всем. Если ты нравишься всем, то что-то не так... Поэтому так корчит Кремль от нашей автокефалии. И это дополнительный аргумент, что мы движемся в правильном направлении. Но все, что Кремль может противопоставить нашей победе, это только грязные фейки, это попытка распалить противостояние на религиозной почве», — сказал украинский лидер.

Порошенко выразил мнение, что власти России намерены разжечь на Украине религиозную вражду, однако эти надежды обречены. «У украинцев хватило мудрости, чтобы не допустить провокаций. Потому что единственное, чего хотят в Кремле, — это крови. А мы идем с молитвой и любовью. Этим и отличаются наши церкви», — добавил он.

Томос (указ) об автокефалии образованной 15 декабря ПЦУ в начале января подписал Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей. 9 января свои подписи под томосом поставили все члены Святейшего Синода Вселенского патриархата.

К предоставлению автокефалии православной церкви на Украине Константинополь приступил в 2018 году. В октябре Вселенский патриархат отменил свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии в управление Московскому патриарху. Кроме того, была снята анафема с глав непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

В том же месяце Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем, а Варфоломея объявила раскольником.

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