Порошенко рассказал о корчащемся от украинской автокефалии Кремле

После получения Православной церковью Украины (ПЦУ) автокефалии власти Украины получили множество как поздравлений от международных партнеров этой страны, так и проклятий от ее врагов. С таким заявлением в четверг, 10 января, выступил президент Украины Петр Порошенко, передает «Гордон».

По его словам, Украина идет правильной дорогой. «В Писании сказано, что ты не можешь понравиться всем. Если ты нравишься всем, то что-то не так... Поэтому так корчит Кремль от нашей автокефалии. И это дополнительный аргумент, что мы движемся в правильном направлении. Но все, что Кремль может противопоставить нашей победе, это только грязные фейки, это попытка распалить противостояние на религиозной почве», — сказал украинский лидер.

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Порошенко выразил мнение, что власти России намерены разжечь на Украине религиозную вражду, однако эти надежды обречены. «У украинцев хватило мудрости, чтобы не допустить провокаций. Потому что единственное, чего хотят в Кремле, — это крови. А мы идем с молитвой и любовью. Этим и отличаются наши церкви», — добавил он.

Томос (указ) об автокефалии образованной 15 декабря ПЦУ в начале января подписал Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей. 9 января свои подписи под томосом поставили все члены Святейшего Синода Вселенского патриархата.

К предоставлению автокефалии православной церкви на Украине Константинополь приступил в 2018 году. В октябре Вселенский патриархат отменил свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии в управление Московскому патриарху. Кроме того, была снята анафема с глав непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

В том же месяце Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем, а Варфоломея объявила раскольником.

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