Томос об автокефалии украинской церкви оформили окончательно

Все члены Святейшего Синода Вселенского (Константинопольского) патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в среду, 9 января, сообщает ТСН.

Церемония подписания состоялась в Стамбуле. Отмечается, что окончательно оформленный документ в течение нескольких дней будет доставлен на Украину, где и будет храниться.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ 5 января, на следующий день состоялась передача указа предстоятелю ПЦУ Епифанию.

7 января томос был выставлен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской. Вечером того же дня указ был отправлен обратно в Стамбул, чтобы свои подписи под ним поставили все члены Святейшего Синода Вселенского патриархата.

Синод Вселенского патриархата принял ряд решений относительно предоставления автокефалии православной церкви на Украине в октябре прошлого года. Константинополь решил вернуть Украину под свою юрисдикцию, отменив свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Также была снята анафема с глав непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

РПЦ 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.

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