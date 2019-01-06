Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония прошла в воскресенье, 6 января, в соборе Святого Георгия в Стамбуле, передает ТАСС.

Варфоломей подписал томос накануне, 5 января. Представители Русской православной церкви (РПЦ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявили, что указ не обладает канонической силой.

ПЦУ была учреждена 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором участвовали представители непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). От УПЦ МП на мероприятии были только два священнослужителя.

11 октября Синод Вселенского патриархата решил отменить указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и снял анафему с глав УПЦ КП и УАПЦ. В ответ РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и объявила Варфоломея раскольником.

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